Mersin'de kayıp kişi ölü bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayıp olduğu belirtilen kişi ölü bulundu.

Tarsus ilçesi Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, TEM otoyolu Tarsus-Adana istikameti Üçtepeler mevkisinde bir otomobilin uzun süredir park halinde olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye giden ekipler, 01 CJY 50 plakalı otomobil ile aracın ilerisinde çalıların arasında elinde tabanca olan bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin araç sahibi Abuzer Koçhan'a ait olduğunu belirlendi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Abuzer Koçhan ile ilgili dün Adana'da yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

