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Mersin'de kullanılmayan bir bina çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:18 | Son Güncelleme

İki katlı binanın enkazında kalan olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de iki katlı kullanılmayan bir bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'ndeki 2 katlı kullanılmayan eski bir bina çöktü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler enkazın altında herhangi bir kişinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

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