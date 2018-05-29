Mersin'de kumdan heykeller yükseliyor

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Kum Festivali kapsamında heykel tıraşlar tarafından masal kahramanlarının kum heykelleri yapılıyor.
Festival kapsamında Mersin'e gelen heykeltıraşlar Süleyman Can, Aslı İrhan, Gamze Çetiz, Arzu Türk ve Coşkun Tok hünerlerini sergilemek amacıyla işe koyuldu.
Bir alışveriş merkezinde düzenlenen festivalde, sadece su ve kum kullanılarak yapımına başlanan masal kahramanları figürleri arasında Pamuk Prenses, Bremen Mızıkacıları, Çizmeli Kedi, Peter Pan, Küçük Prens, Hansel ve Gretel, Pinokyo, Gepetto, Rapunzel ve Sinbad yer aldı.
Boyları 2 metreyi, genişlikleri ise 5 metreyi bulan heykeller, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
Kum Heykel Festivali Koordinatörü Emrah Tok, yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisini düzenledikleri festivalde masal kahramanları konseptini uyguladıklarını söyledi.
Heykelleri kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını belirten Tok, "Ekipte 5 heykel tıraş, 2 asistan ve 4 teknik eleman yer alıyor." dedi.
Tok, bir kum yığının bir sanat eserine dönüşmesinin vatandaşlar tarafından beğeni topladığını sözlerine ekledi.
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