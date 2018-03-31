HABER

Mersin'de 'Mavi Ay'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:30 | Son Güncelleme

MERSİN'de rahatlıkla görülebilen 'Mavi Ay', adeta görsel şölen sundu.

Mersin'de 'Mavi Ay'

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de rahatlıkla görülebilen 'Mavi Ay', adeta görsel şölen sundu.
Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan 'Mavi Ay', büyüledi. Özellikle Mersin Limanı üzerindeyken kente ayrı bir güzellik katan dolunay, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tam olarak mavi bir renge sahip olmasa da, bu yılın son Mavi Ay'ı gökyüzünde yükseldi. Bir sonraki Mavi Ay'ın ise 18 Mayıs 2019’da gerçekleşmesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de 'Mavi Ay'Mersin'de 'Mavi Ay'Mersin'de 'Mavi Ay'Mersin'de 'Mavi Ay'

TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakamTSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam
Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğrafKriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf
Çiftlik Bank'ın sahibi Kediciklere kafayı takmış!Çiftlik Bank'ın sahibi Kediciklere kafayı takmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

5 ülke onu arıyordu! Türkiye'de yakalandı

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.