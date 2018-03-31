Mersin'de 'Mavi Ay'

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de rahatlıkla görülebilen 'Mavi Ay', adeta görsel şölen sundu.
Aynı takvim ayı içerisinde Dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan 'Mavi Ay', büyüledi. Özellikle Mersin Limanı üzerindeyken kente ayrı bir güzellik katan dolunay, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tam olarak mavi bir renge sahip olmasa da, bu yılın son Mavi Ay'ı gökyüzünde yükseldi. Bir sonraki Mavi Ay'ın ise 18 Mayıs 2019’da gerçekleşmesi bekleniyor.
FOTOĞRAFLI
Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü
İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!
Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...
Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!
Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum