Mersin'de Noel ayini

MERSİN (AA) - Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.
Işıklarla donatılan merkez Akdeniz ilçesindeki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki Noel ayinini, Rahip Francis Dondu yönetti.
Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Tarihi kilisedeki ayinin sonunda katılımcılar, birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı.
Ayine, CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu da iştirak etti.
Cumhuriyet Alanı'ndaki Mersin Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde de katılımcılar, ilahiler eşliğinde dua ederek Noel'i kutladı.
(AA)
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