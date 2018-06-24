Mersin'de okula dışarıdan zarf getirildiği iddiası

MERSİN (AA) - Mersin İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aras, kentteki bir okula gün içinde dışarıdan zarf getirildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Aras, yaptığı yazılı açıklamada, bugün ulusal bir gazetenin internet sitesinde "Mersin Çağdaşkent Anadolu Lisesi bahçesinde, elinde mühürlü seçim zarflarıyla gelen bir kişiye müşahitler müdahale edip tutanak tutturdu" şeklinde bir haberin yer aldığını anımsattı.

Haberde, polisin müdahale etmesine izin vermeyen bu kişinin zarfları vermeyerek "Siz karışmayın" sözleriyle tepki gösterdiğinin aktarıldığını belirten Aras, şunları kaydetti:

"Okul müdürünün sabah 2 torba oy pusulasıyla geldiği, gün içinde başka şahısların da dışarıdan zarf getirdiği iddia edildi. Haberde okul bahçesinde mühürlü seçim zarflarıyla gelen şahıs diye bahsedilen Galip Yılmaz'ın, Toroslar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı zabıt katibi olup, adı geçen başkanlık tarafından araç ve gereçlerinde eksik olduğu bildirilen sandık kurulu başkanlarına mühürlü zarflar götürdüğü, haberde adı geçen okula başka şahısların zarf getirmediği tespit edilmiştir."

