Mersin'de okullar tatil mi? Resmi açıklama geldi

Mersin'de yağmur hayatı durma noktasına getirdi. Son dakika haberine göre Mersin'de 5 Ocak'ta tüm okullar tatil edilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelde bir günlük idari izinli sayılacak. Öte yandan gün boyu süren yağış nedeniyle Bahşiş ve Kulak mahallelerindeki bazı tarım arazilerini su bastı, bölgedeki çoğunluğu Suriyeli işçilere ait çadırlar da zarar gördü.
Yağışların devam etmesi nedeniyle çadırları zarar gören 80 işçi itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.
TAZİYE EVİ'NE YERLEŞTİRİLDİLER
İşçiler toplu taşıma araçlarıyla Şahin Mahallesi'nde bulunan Tarsus Belediyesi Av. Abdülaziz Nokay Gürdemir Yapı Taziye Evi'ne yerleştirildi.
Tahliye edilenlere belediye ve mahalle sakinleri tarafından battaniye, yorgan, yastık, halı gibi malzemeler verildi, Tarsus Kaymakamlığınca da çorba ikram edildi.
Bazı hayırseverler tarafında da Suriyeli çocuklara süt, çikolata, bisküvi gibi gıda malzemeleri dağıtıldı.
MERSİN'DE 5 OCAK YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ
Mersin Valiliği, bu geceden itibaren beklenen sağanak yağış nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelde bir günlük idari izinli sayılacak.
Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 Ocak günü gece saatlerinden itibaren Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış uyarısına istinaden, sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi maksadıyla Mersin Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 5 Ocak 2018 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin bir günlük idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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