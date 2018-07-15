Mersin'de orman yangını

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına, 5 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Lapa Mahallesi'ndeki ormanlık alanında yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 5 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz ve 10 su tankıyla müdahale etmeye başladı.

İlk belirlemelere göre yangının 30 hektar alanda etkili olduğu öğrenilirken, yangını söndürmek için yakın ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği belirtildi.

