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Mersin'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 18:01 | Son Güncelleme

Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına 5 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına, 5 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Lapa Mahallesi'ndeki ormanlık alanında yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 5 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz ve 10 su tankıyla müdahale etmeye başladı.

İlk belirlemelere göre yangının 30 hektar alanda etkili olduğu öğrenilirken, yangını söndürmek için yakın ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülnar Mersin orman yangını

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