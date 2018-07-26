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Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:27 | Son Güncelleme

Mersin'de otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu M.İ. idaresindeki 46 FJ 947 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Mezitli mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Mersin trafik kazası

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