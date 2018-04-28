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Mersin'de otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:38 | Son Güncelleme

Merkez Akdeniz ilçesinde dereye devrilen otomobildeki astsubay hayatını kaybetti, meslektaşı yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin’de otomobilin dereye devrilmesi sonucu astsubay hayatını kaybetti, meslektaşı yaralandı.

Astsubay Mehmet Can Özkan’ın yönetimindeki 33 P 1832 plakalı otomobil, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Çukurova Fide Caddesi'nde dereye devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerince sudaki araçtan çıkarılan Özkan, Tarsus Devlet Hastanesi'ne, astsubay Yemliha Kara da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren Kara'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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1 Ölü 1 Yaralı Akdeniz İlçesi astsubay Kaza Mersin

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