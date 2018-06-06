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Mersin'de otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

Mersin'de otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görevli başpolis memuru Doğan Şahinkaya idaresindeki 35 P 9017 plakalı otomobil, Tarsus-Pozantı karayolunda, S.D'nin kullandığı 51 AU 536 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada polis memurunun eşi Alime Şahinkaya, hayatını kaybetti.

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Mersin Tarsus

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