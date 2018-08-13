Mersin'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sefa K'nın kullandığı 06 DZ 0775 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Hanifi Yapar idaresindeki 33 VAC 61 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yapar, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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