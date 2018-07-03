Mersin'de otomobilin çarptığı 2 kardeş öldü

MERSİN (AA) - Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kız kardeş otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi, kuzenleri ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.T idaresindeki 33 AET 61 plakalı otomobil, merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekin Ç. (6), Evrim Ç. (9) ve kuzenleri Emine Y'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan 2 çocuk ve kuzenleri 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kız kardeşler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Emine Y. ise yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.
Jandarma ekipleri kaza sonrası sürücüyü gözaltına aldı.
Öte yandan kaza anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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