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Mersin'de otomobilin çarptığı 2 kardeş öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:49 | Son Güncelleme

Toroslar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kız kardeş otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, kuzenleri ağır yaralandı - Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

MERSİN (AA) - Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kız kardeş otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi, kuzenleri ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.T idaresindeki 33 AET 61 plakalı otomobil, merkez Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekin Ç. (6), Evrim Ç. (9) ve kuzenleri Emine Y'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan 2 çocuk ve kuzenleri 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kız kardeşler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Emine Y. ise yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri kaza sonrası sürücüyü gözaltına aldı.

Öte yandan kaza anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Mersin trafik kazası

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