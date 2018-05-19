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Mersin'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 01:12 | Son Güncelleme

Mersin'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa G. yönetimindeki 56 AC 410 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Yeşil Mahalle mevkisindeki kavşakta, Erkan Uğur yönetimindeki 33 PB 570 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Uğur olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ve refüje çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Mustafa G. tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Mersin Tarsus

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