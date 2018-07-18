Mersin'de otoyolda kamyonlar çarpıştı: 2 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin’de otoyolda kamyonların çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Ç'nin kullandığı 34 TU 361 plakalı kamyon Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Ziyarettepe mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Abdullah K. yönetimindeki 33 VRJ 67 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 33 VRJ 67 plakalı gübre yüklü kamyon devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralı sürücülerden Emre Ç. Mersin Şehir Hastanesi'ne, diğer sürücü ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu arada, kaza nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluk, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

