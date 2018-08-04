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Mersin'de "pat pat" devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 19:03 | Son Güncelleme

Mersin'de "pat pat" devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarladan dönen Nazif Günay'ın kullandığı tarım aracı, Dere Mahallesi girişinde uçuruma devrildi.

Kazada araçtaki Nurcan Günay hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Nazif Günay, Ali Günay, Naime Top, Ezgi Sarıbaş, Elif Sarıbaş ve Mert Mehmet Yüksel çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin Mut

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