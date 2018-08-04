MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, tarladan dönen Nazif Günay'ın kullandığı tarım aracı, Dere Mahallesi girişinde uçuruma devrildi.
Kazada araçtaki Nurcan Günay hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Nazif Günay, Ali Günay, Naime Top, Ezgi Sarıbaş, Elif Sarıbaş ve Mert Mehmet Yüksel çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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