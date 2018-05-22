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Mersin'de plajlar hareketlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

DOĞU Akdeniz'in tatil cenneti Mersin'de, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ile plajlar canlandı.

Mersin'de plajlar hareketlendi

Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- DOĞU Akdeniz'in tatil cenneti Mersin'de, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ile plajlar canlandı.
Hava sıcaklığının yaklaşık 36 dereceyi bulduğu Mersin sahilleri yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor. Ramazan ayında konaklama ücretlerinin düşük olması ve havanın da ısınması ile birlikte plajlara yazlıkçılar, yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Erdemli İlçesine bağlı tarihi ve turistik Kızkalesi'ne gelen turistler denizin ve kumsalın keyfini çıkarırken, deniz bisikleti ile gezip kumsalda güneşleniyor. Çocuklar deniz de ve kumsal da oynayıp gönüllerince eğlenirken, yetişkinler de kumsalda yürüyüş yapıp bol bol hatıra fotoğrafları çektiriyor.
Yaz aylarında ilçenin ve özellikle Kızkalesi'nin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli geneli nüfusumuz yaklaşık 140 bin ama yazın nüfusumuz 400 bine çıkıyor. Kızkalesi'nin kış sezonu nüfusu 4-5 bin civarındayken, yazın bu nüfus 50-60 bine; tatil günleri 100 bine ulaşıyor. Dolayısı ile bu nüfus artışı da yoğun bir ilgi gördüğünü gösteriyor. Dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin rahat ve huzur içerisinde keyifli bir tatil geçirmeleri için çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz" dedi.

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