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Mersin'de, Polis Haftası'nda şehit polisler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programla şehit olan polisler anıldı.

Mersin'de, Polis Haftası'nda şehit polisler anıldı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programla şehit olan polisler anıldı.
Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törene Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Ak Parti Milletvekili Hacı Özkan, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit aileleri, polisler ve öğrenciler katıldı. Kuran okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı tören boyunca hüzün hakimdi. Edilen duaların ardından ellerindeki karanfilleri mezarlara bırakan protokol üyeleri, şehit yakınları ile de yakından ilgilendi. Şehit yakınları zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
Programın sonunda konuşan Emniyet Müdürü Şahne, "Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü münasebetiyle şehitliğimize geldik. Şehit aileleri ile sohbet ettik. Toprağı, bayrağı, dini için şehit olacak evlatlarımız var. Bu topraklar onun için vatan oldu, bu nişaneler onun için bayrak oldu. İslam onun için yeryüzünde hakim oldu. Allah, vatan için ölmeyi göze alabilecek evlatlarımızın sayısını daim etsin. Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.

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