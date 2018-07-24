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Mersin'de sahil hattına üstü açık belediye otobüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:53 | Son Güncelleme

Turizmin öne çıkan kentlerinden Mersin'de, il merkezindeki sahil bölgesinin tanıtılması amacıyla şehir içi yolcu otobüsü hattına bir de üstü açık araç eklendi - Yolculuk ücreti diğer belediye otobüsleriyle aynı olan araç, her saat başında hareket ederek sahilde yer alan bulvarları baştan sona katedecek

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, vatandaşların ve turistlerin il merkezindeki sahil hattında keyifli bir yolculuk yapabilmeleri amacıyla üstü açık belediye otobüsü uygulamasına başlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, hem sahilin tanıtılması hem de kıyıda vakit geçirenlerin daha ferah ulaşım imkanı bulması için yolcu otobüsü hattına bir de üstü açık araç eklendi.

Üzerinde "Hayat Mersin'de güzel" ve "Denizin, güneşin ve medeniyetin kenti Mersin" yazan belediye otobüsü, saat 07.00 ile 12.00 ve 16.00 ile 24.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Yolculuk ücreti, diğer belediye otobüsleriyle aynı olan otobüs, her saat başında hareket edecek ve sahilde yer alan bulvarları baştan sona katedecek.

Merkez Akdeniz ilçesindeki tren garından kalkacak üstü açık otobüs, sahil bandından merkez Mezitli ilçesindeki Babil kavşağına ulaştıktan sonra yeniden hareket noktasına dönecek. Otobüs, toplamda 11 kilometre yol kat edecek.

Yarın faaliyete başlayacak otobüsü, yılın toplu taşıma şoförü ödülü de bulunan Alper Namlı kullanacak.

- "Eğlenceli, atmosfer de güzel"

Bugün yapılan deneme seferlerine de vatandaşlar ilgi gösterdi.

Uygulama karşısında şaşıran yolcular, dev palmiye ağaçlarıyla çevrelenen sahil şeridi boyunca yolculuklarını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Yolculardan 23 yaşındaki Zeynep Hilal Aytekin, daha önce Kanada'da gördüğü üstü açık otobüs uygulamasının Mersin'de de başlamasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Benim için harika bir deneyim oldu. Şehir dışından gelen arkadaşlarımı güzel bir şekilde sahilde gezdirebileceğim. Manzara olarak normal dolmuşlara göre daha fazla katkı sağlıyor, çevreyi görebiliyoruz. Eğlenceli, atmosfer de güzel." dedi.

Şenay Güzel de yolculuktan keyif aldığını ifade ederek, "İlk defa böyle bir otobüse bindim. Çok hoşuma gitti. Düşünce çok mükemmel. Bence uygulama devam ettirilmeli, kısa kesilmemeli. Ortam çok keyifli. Otobüsün açık havada gitmesi, manzara çok güzel. Kapalı ortam olmaması da daha iyi çünkü oksijen alıyoruz." diye konuştu.

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