Mersin'de sahil hattına üstü açık belediye otobüsü

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, vatandaşların ve turistlerin il merkezindeki sahil hattında keyifli bir yolculuk yapabilmeleri amacıyla üstü açık belediye otobüsü uygulamasına başlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, hem sahilin tanıtılması hem de kıyıda vakit geçirenlerin daha ferah ulaşım imkanı bulması için yolcu otobüsü hattına bir de üstü açık araç eklendi.

Üzerinde "Hayat Mersin'de güzel" ve "Denizin, güneşin ve medeniyetin kenti Mersin" yazan belediye otobüsü, saat 07.00 ile 12.00 ve 16.00 ile 24.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Yolculuk ücreti, diğer belediye otobüsleriyle aynı olan otobüs, her saat başında hareket edecek ve sahilde yer alan bulvarları baştan sona katedecek.

Merkez Akdeniz ilçesindeki tren garından kalkacak üstü açık otobüs, sahil bandından merkez Mezitli ilçesindeki Babil kavşağına ulaştıktan sonra yeniden hareket noktasına dönecek. Otobüs, toplamda 11 kilometre yol kat edecek.

Yarın faaliyete başlayacak otobüsü, yılın toplu taşıma şoförü ödülü de bulunan Alper Namlı kullanacak.