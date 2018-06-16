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Mersin'de sahiller doldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

MERSİN'de Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenlerin akın ettiği Kızkalesi tıklım tıklım doldu, kent merkezi ise boşaldı.

Mersin'de sahiller doldu

Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Ramazan Bayramı'nı fırsat bilenlerin akın ettiği Kızkalesi tıklım tıklım doldu, kent merkezi ise boşaldı.
Adana ve Mersinliler, Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek tatil bölgelerine gitti. Özellikle Erdemli ilçesindeki Kızkalesi başta olmak üzere kentin farklı bölgelerindeki kumsalları tıklım tıklım doldu. Tatilciler denize girerek serinlemeye çalışırken, kent merkezleri de boşaldı. Trafiğin yoğun olduğu caddeler de çok az kişinin olması dikkat çekti.

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