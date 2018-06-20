Mersin'de sahte çay üretim deposuna operasyon

MERSİN (AA) - Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesindeki (MTSOB) bir depoya düzenlenen operasyonda, 13 bin 840 kilogram sahte çay ile kimyasal işlemlerden geçirilmek için bekletilen 31 bin 450 kilogram atık çay ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, MTSOB içerisindeki bir depoda sahte çay üretilerek piyasaya sunulduğunu belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede yaklaşık 1 hafta boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 13 bin 840 kilogram sahte çay ile piyasaya sunulmak amacıyla kimyasal işlemlerden geçirilmek için bekletilen 31 bin 450 kilogram atık çay, 2 bin 25 kilogram sodyum bikarbonat, bin 700 kilogram amonyum bikarbonat ve 100 kilogram şeker ele geçirildi.
Yapılan incelemede, deponun içerisinin çay üretim imkanı sağlayacak şekilde dizayn edildiği, posa olarak alınan atık çayların ıslatma, kavurma, ayıklama ve kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra paketlendiği belirlendi.
Şüphelilerin hazır hale getirdikleri çayları, halk arasında "kaçak çay" olarak tabir edilen ürünlerden olduğunu belirterek satışını yaptığı ileri sürüldü.
Bu arada, operasyon kapsamında depo sahibinin de arandığı öğrenildi.
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