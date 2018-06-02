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Mersin'de sahte kliniğe operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

Klinik olarak kullanıldığı tespit edilen evde çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de klinik olarak kullanıldığı belirlenen evde yapılan aramada çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, istihbarat doğrultusunda merkez Akdeniz ilçesinde yasa dışı yollarla muayene hizmeti verdiği belirlenen Siteler Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi.

Klinik ve laboratuvar olarak kullanıldığı tespit edilen evde çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme bulundu.

Çevresine kendisini doktor olarak tanıttığı öğrenilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ev, polis ekipleri tarafından mühürlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz İlçesi Mersin sahte klinik

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