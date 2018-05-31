Mersin'de şehidin adı okulda yaşatılacak

MERSİN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün adı, memleketi Mersin'in Mut ilçesindeki bir lisede yaşatılacak.

Şehidin adının yaşatılması için çalışma başlatan Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mut Anadolu Lisesi'nin isminin, Şehit Ali Gümüş Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesine karar verdi.

Okulun yeni ismini taşıyan tabela, törenle asıldı. Şehidin annesi Münevver ve babası Mükremin Gümüş, törende duygusal anlar yaşadı.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, konuşmasında, şehidin adını yaşatmak için böyle bir karar alındığını belirterek, "Bizler onları toprağa değil, kalbimize gömdük. Allah bu devlete zeval vermesin. İnşallah kanlarını bu memleket için döken, şehit olan bu kardeşlerimiz sayesinde de Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır." dedi.

Baba Mükremin Gümüş de okula oğlunun isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bir şehit babası olarak hüzünlüyüm. Hepinize teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 28 Ocak'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilmişti.

