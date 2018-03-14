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Mersin’de şehit ailesinin evi yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan’ın Mersin’deki ailesinin evi, Mezitli Belediyesi ekiplerince tadilattan geçirildi.Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şehidin Doğulu Mahallesi’ndeki ailesinin evinde, Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın talimatıyla tadilat çalışması yapıldı.

Mersin’de şehit ailesinin evi yenilendi

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan’ın Mersin’deki ailesinin evi, Mezitli Belediyesi ekiplerince tadilattan geçirildi.
Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şehidin Doğulu Mahallesi’ndeki ailesinin evinde, Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın talimatıyla tadilat çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında ailenin isteği üzerine evin mutfağı, tuvaleti ve banyonun eklendiği çatısı yükseltilerek yenilendi. Asma tavan yapılarak elektrik, su tesisatları tamamen değiştirilen evde, kapı ve pencereler de değiştirildi. Yerlerin tamamına seramik zemin döşemesi yapıldı. Evin tadilatı sırasında, ailenin barınabilmesi ve inşaattan olumsuz etkilenmemesi için bahçede tam teşekküllü sahra çadırı oluşturuldu.
Şehit İsmail Hakkı Doğan’ın annesi Emine Doğan, yapılan çalışmalar nedeniyle Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’a teşekkür etti.
Şehidin acısını unutturulamasa da huzur içerisinde yaşayabilecekleri evlerini tadilattan geçirdiklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Şehidimiz İsmail Hakkı Doğan’ın bize emanetleri olan ailesini en iyi şartlarda yaşatabilmek en önemli hedefimizdir. Maalesef yaşadıkları toprak damlı, evin fiziki şartları çok kötü durumdaydı. Kendileriyle görüşerek istekleri doğrultusunda bir dizi eklemeler ve tadilatlar gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte bir takım eşyalarını da yenileyeceğiz. Ülkemiz için canını feda eden İsmail Hakkı Doğan kardeşimizin acısını bir nebze olsun hafifletebilirsek ne mutlu bize” dedi.

Mersin’de şehit ailesinin evi yenilendi

Mersin’de şehit ailesinin evi yenilendi

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