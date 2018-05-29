Mersin'de seraya uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de bir seraya düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ile dikili halde 557 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Köselerli mevkisinde bulunan bir serada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, serada ve sera sahibinin evinde yapılan aramada 4 kilogram esrar, sera içerisinde dikili halde 557 Hint keneviri, serada iklimlendirmeyi sağlama amaçlı 5 vantilatör ile bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Kenevir bitkileri yakılarak imha edilirken, gözaltına alınan biri sera sahibi iki kişi tutuklandı.

