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Mersin'de seraya uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 09:54 | Son Güncelleme

Bir seraya düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ile dikili halde 557 kök Hint keneviri ele geçirildi - Olayla ilgili gözaltına alınan biri sera sahibi iki kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir seraya düzenlenen operasyonda 4 kilogram esrar ile dikili halde 557 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Köselerli mevkisinde bulunan bir serada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, serada ve sera sahibinin evinde yapılan aramada 4 kilogram esrar, sera içerisinde dikili halde 557 Hint keneviri, serada iklimlendirmeyi sağlama amaçlı 5 vantilatör ile bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Kenevir bitkileri yakılarak imha edilirken, gözaltına alınan biri sera sahibi iki kişi tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon Sera

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