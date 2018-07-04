Mersin'de seyir halindeki araç yandı

MERSİN (AA) - Mersin'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 FK 8127 plakalı otomobil TAG Otoyolu Çeşmeli mevkisinde hareket halindeyken alev aldı.
Durumu fark eden sürücü otomobili yol kenarına park ederek araçtan uzaklaştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
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