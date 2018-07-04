HABER

Mersin'de seyir halindeki araç yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 22:20 | Son Güncelleme

Mersin'de seyir halindeki araç yandı

MERSİN (AA) - Mersin'de seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 FK 8127 plakalı otomobil TAG Otoyolu Çeşmeli mevkisinde hareket halindeyken alev aldı.

Durumu fark eden sürücü otomobili yol kenarına park ederek araçtan uzaklaştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

PARTNERİşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!İşte yazın yeni modası: Bikiniyi ters giymek!
FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildiFETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi
Hatay'da iş kazası: 2 ölüHatay'da iş kazası: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin otomobil TAG Otoyolu yangın

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Arabada fuhuşun sonu kötü bitti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

Bergüzar Korel 'Artık dayanamadım' dedi ve ifşa etti

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

İYİ Parti'ye YSK'dan kötü haber!

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Sivriada açıklarında kaza! Tanker ile yük gemisi çarpıştı

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

Doğu Akdeniz'de 4,6 şiddetinde deprem (Kandilli Son Depremler)

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

FETÖ'den yargılanan Bursa eski Valisi Harput tahliye edildi

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

Şanlıurfa'da sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.