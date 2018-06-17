Mersin'de şiddetli yağış

MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde etkili şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, sağanak nedeniyle debisi yükselen Hapkapan deresinin taşması sonucu köprü yakınındaki bir ahşap ev sel sularına kapılarak bir süre sürüklendi.

Yağış sonrası oluşan heyelan nedeniyle de Kaleardı köprüsü kısmen zarar gördü.

Bu arada ilçe merkezinde 2 mahalleye elektrik sağlayan trafo binası aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, yaptığı açıklamada, Cumayakası ve Sebil mahallelerine bugün elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

