Mersin'de sulama göletine düşen kadın öldü

MERSİN (AA) - Mersin'de sulama kanalına düşen kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Sarılar Mahallesi'nde eşiyle bahçelerinde çalışan Melek Bayır (50), bir süre mola verdi.
Yeniden bahçeye dönmeyen Bayır'ı arayan eşi, kadının sulama göletine düştüğünü tespit etti.
Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
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