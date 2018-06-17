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Mersin'de sulama kanalında ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 10:02 | Son Güncelleme

Mersin'de sulama kanalında ceset bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karaçerçili Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir erkeğe ait cesedin suda sürüklendiği gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden ekipler, cesedi ihbar edilen noktadan yaklaşık 8 kilometre ileride sudan çıkarttı.

Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan cesedin, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinden akıntıyla sürüklenerek bölgeye geldiği tespit edildi.

Ceset kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin sulama kanalı Tarsus

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