Mersin'de Suriyeli çocuğun öldürülmesi davası

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde Suriyeli çocuğu 43 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci celsesine, tutuklu sanık Alican K. (19), maktul 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ailesiyle kaçarak Erdemli'ye gelen ve plaj bölgelerinde su satan 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in, 19 Eylül 2017'de biri derin olmak üzere 43 kez bıçaklandığını söyledi.

Daha sonra savunması için söz verilen sanık Alican K, arkadaşı Özgürcan T'nin alkolüne ilaç attığını öne sürerek, olayın bu nedenle meydana geldiği iddiasını yineledi.

Müşteki avukatı ise olayda cinsel istismar şüphesi üzerinde durduklarını belirterek, bu nedenle olay yerinde keşif yapılmasını ve sanık bölgede tatildeyken yanında bulunan kişilerin HTS kayıtlarının istenmesini talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek, adli tıp raporu alınmasını istedi.