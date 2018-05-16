Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 125 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus'ta bir şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlıya ait ev ile iş yerine operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda 54 sikke, 48 tarihi obje, 3 yüzük ile küp, madalyon, metal matara, taş, kandil, vazo, metal obje, testi, kolye, broş ve bileklikten oluşan 125 parça ele geçirildi. Ayrıca ikişer tüfek ve 2 tabanca da bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.