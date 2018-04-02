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Mersin'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 22:46 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ayn el Arap'ta (Kobani) terör örgütü adına silahlı çatışmaya girdiği ileri sürülen Suriye uyruklu Velat M'yi gözaltına aldı.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası da yaptığı belirlenen Velat M. sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Mersin Tarsus

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