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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:30 | Son Güncelleme

Özel halk otobüsüyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsüyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Halil U. (41) yönetimindeki 33 C 5046 plakalı özel halk otobüsü, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne çıkan Şükrü Taşyürek (87) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü ile bisikletteki eşi Şensel Taşyürek (70), yola savruldu.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Tedaviye alınan Şensel Taşyürek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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