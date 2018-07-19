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Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:48 | Son Güncelleme

Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Özer'in (16) kullandığı 33 DRE 13 plakalı motosiklet, Anıt Mahallesi Şehitler Caddesi'nde park halinde bulunan 33 D 4939 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada Özer ve motosikletteki arkadaşı 13 yaşındaki Caner K, ağır yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Barış Özer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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