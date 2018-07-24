Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Başıbüyük idaresindeki BC 946 NZ yabancı plakalı otomobil, Pozantı-Tarsus otoyolu Yeniköy mevkisinde önünde seyreden Kadir B'nin kullandığı 32 DJ 111 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Başıbüyük olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan otomobil sürücünün eşi Sultan Başıbüyük, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Başıbüyük'ün cenazesi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!
Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var
Türkiye'ye F-35 teslimatı: ABD Kongresi geçici durdurma üzerinde anlaştı
Yunanistan yangın 50 can aldı, kontrol altına alınamıyor
Lütfü Türkkan: 12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek
Sıcaklar bunalttı, sahilde adım atacak yer kalmadı
Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ
Çığlığıyla hayat kurtardı! Tüyleri diken diken eden olay
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum