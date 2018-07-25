Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen
33 PH 256 plakalı otomobil, D-400 karayolu Mersin-Tarsus istikameti Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında, refüje çarpıp karşı şeride savruldu.
Kazada araçta bulunan Yağmur Sabancı, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Eylem Özgün, İsmail Hakkı Şen ve Zafer Subaşı 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sabancı'nın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
Yunan psikopos: Yangın, Çipras ateist olduğu için çıktı
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Ünlü milyonere 'seks tarikatı' suçlaması
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Başkent'te kan donduran eski koca dehşeti! Ev hapsi, işkence, darp...
Bunları biliyor musunuz?
İçinden çıkanlar şoke etti! Pitonun midesindeki şişliği görünce müdahale ettiler ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum