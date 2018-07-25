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Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 19:30 | Son Güncelleme

Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen
33 PH 256 plakalı otomobil, D-400 karayolu Mersin-Tarsus istikameti Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında, refüje çarpıp karşı şeride savruldu.

Kazada araçta bulunan Yağmur Sabancı, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Eylem Özgün, İsmail Hakkı Şen ve Zafer Subaşı 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sabancı'nın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Akdeniz Mersin’de trafik kazası:1 ölü

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