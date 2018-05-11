Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Musa D. yönetimindeki 33 NCH 88 plakalı kamyonet, D-400 karayolu Sait Polat Bulvarı'nda Hamdo Kurt'un kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kurt, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyonet sürücü Musa D'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

