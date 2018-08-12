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Mersin'de trafik kazası: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 18:58 | Son Güncelleme

Mersin'de trafik kazası: 2 ölü

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Nakıp Keklik (31) yönetimindeki 01 TR 572 plakalı motosiklet D-400 karayolu Girne Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yaşar'a (16) çarptıktan sonra devrildi.

Kazada ağır yaralanan Keklik ve Yaşar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren Nakıp Keklik’'in Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Tarsus İlçe Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

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2 ölü Mersin trafik kazası

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