Mersin'de trafik kazası: 2 ölü

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Nakıp Keklik (31) yönetimindeki 01 TR 572 plakalı motosiklet D-400 karayolu Girne Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yaşar'a (16) çarptıktan sonra devrildi.
Kazada ağır yaralanan Keklik ve Yaşar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaşamını yitiren Nakıp Keklik’'in Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Tarsus İlçe Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görev yaptığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!
ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson böyle görüntülendi!
İstanbul Pendik'teki infaz kamerada! Ayaklarını bağlayıp 4. kattan aşağı attılar
Mahallede meydan muharebesi! Ortalık savaş alanına döndü
Muharrem İnce delegelerle bir araya geldi
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti
Suyun kenarında bunu yaptı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum