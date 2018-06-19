Mersin'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Emre K. idaresindeki 27 JF 701 plakalı otomobil, merkez Yenişehir ilçesi Göçmen kavşağında İlyas Seriner hakimiyetindeki 33 NC 748 plakalı sebze yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü İlyas ve eşi Fatma Seriner ile isim henüz belirlenemeyen bir çocuk hayatını kaybetti. Ayrıca otomobil ve kamyonette bulunan 6 kişi de yaralandı.

Yarılılar 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere sevk edildi.

Öte yandan kamyonetin ters dönmesi sonucu araçta yüklü bulunan sebzeler etrafa saçıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

