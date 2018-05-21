Mersin'de trafik kazası: 6 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin’in Mut ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ali Çiftçioğlu yönetimindeki ''taktak'' olarak adlandırılan tarım aracı Mucuk Mahallesi Yukarı Köselerli mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Çiftçioğlu ile aracın kasasında bulunan kayısı toplama işçileri 2'si Suriyeli 5 kişi yaralandı.
Yaralı 6 kişi ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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