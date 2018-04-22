Mersin’de ’Uluslararası Çocuk Festivali’ başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2. kez düzenlenen ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla miniklere armağan edilen ’Uluslararası Çocuk Festivali’ başladı.

Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen festivalin açılışını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz gerçekleştirdi. Kocamaz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı armağan ettiği çocuklar için Büyükşehir Belediyesi olarak festival düzenlemekten dolayı son derece gururlu olduklarını belirtti. Kocamaz, “Tüm dünya çocukları özel ve güzel ama bizim milletimizin çocukları çok ayrıcalıklı. Zira dünyada hiçbir ülkenin ve milletin çocuğunun böyle bir bayramı yok. Çünkü onların bizim gibi büyük bir Atatürk’ü yok. Çocuklar bizim geleceğimiz ve özelimiz. Bu ülkenin gelecekte yönetilmesinde söz sahibi olacak çocuklarımız bizim için gerçekten çok önemli. Biz onun için çocuklarımızı çok seviyor ve onları geleceğe hazırlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve talip olduğumuzda verdiğimiz sözlerin sonuna kadar arkasında duruyor ve Mersin’i bir taraftan çocuk dostu, kadın dostu, yaşlı dostu, genç dostu, engelli dostu kent olarak hazırlama konusunda yoğun bir gayret gösteriyoruz” dedi.

Mersin’de yaşayan ve festival alanını ziyaret eden çocukları mutlu görmekten dolayı kendilerinin de mutlu olduğunu ifade eden Başkan Kocamaz, “Çocuklarımızı 23 Nisan, yani Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açıldığı bu günde daha mutlu, daha neşeli görmek bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımızı bir araya getirerek dostluk, arkadaşlık ve kardeşlik duygularını geliştirmek düşüncesi ile hazırladığımız bu etkinlik, inşallah hem çocuklarımız için hem de aileleri için hayırlı olacaktır" diye konuştu.

Geleneksel çocuk oyunları bu festivalde

Açılış konuşmasının ardından modern, Kafkas ve ritim dans grubu tarafından gerçekleştirilen dans gösterisi ile devam eden festivalde çocuklar, kendileri için oluşturulan aktivite alanlarında doyasıya eğlendiler. Çocuklar tarafından en sevilen çizgi film karakterlerinin maskotları da festival alanında yerini alarak, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.

İki gün sürecek olan festivalin ilk gününde tenis, futbol, voleybol, basketbol müsabakalarının yanı sıra oyun istasyonlarında sek sek, beş taş, yakar top, yağ satarım, havada istop, birdirbir, topaç çevirme, köşe kapmaca gibi geleneksel çocuk oyunları da yerini aldı. Teknoloji çağında çocuklarının birçoğunun yabancı olduğu geleceksel oyunlar, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Çuval yarışı, halat çekme, ip altından geçme ve gazete dansı gibi yarışmalarında yer aldığı festivalde çocuklar gönüllerince eğlenirken, düzenlenen müsabakalarla da kıyasıya mücadele ettiler. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında tiyatrolar, dans gösterileri, müzikaller, yarışmalar, orta oyunu, pandomim gösterileri ve bilimsel sahne gösterileri de festival alanında yerini aldı. Resim, ritim ve kukla yapım atölyesinde ise yeteneklerini ortaya çıkarma şansı bulan çocuklar, velilerini şaşırttılar.