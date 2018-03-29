Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Merkez Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmada iki adreste ve bir arabada arama yapıldı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, eroin, uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 145 lira ele geçirildi.

Operasyonda 8'i uyuşturucu madde ticareti yapmak, 4'ü uyuşturucu madde kullanmak suçlamasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.