Mersin'de uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 41 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan suçluların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin de destek verdiği çalışma kapsamında Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 8 kilo 956 gram esrar, 113 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 26 gram esrar tohumu, 2 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 lira ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 41 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

(AA)