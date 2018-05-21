Mersin'de uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, farklı illerden getirdikleri yüksek miktarlarda uyuşturucu maddeleri "torbacı" tabir edilen kişiler aracılığıyla kentte satışını yaptıran suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 15 bin 948 uyuşturucu hap, 85 gram esrar, bir sahte nüfus cüzdanı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 130 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

