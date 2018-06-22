Mersin'de uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Tespit ettikleri zanlıların ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 kilogram 300 gram esrar ile 2 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu elemede kullanılan öğütücü ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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