Mersin'de uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Tespit ettikleri zanlıların ev ve iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 kilogram 300 gram esrar ile 2 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu elemede kullanılan öğütücü ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

