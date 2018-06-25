Mersin'de üzerine demir kapı düştüğü iddia edilen çocuk öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine demir kapı düştüğü iddia edilen kız çocuğu öldü.
Alınan bilgiye göre, Bahçe Mahallesi 530. Sokak üzerinde bir arsada çalışma yapan kepçe operatörü H.B'nin arsadan sökmüş olduğu demir kapının, 9 yaşındaki Zeynep Cangir'in üzerine düştüğü öne sürüldü.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kepçe operatörü H.B, ekiplerce gözaltına alındı.
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!
24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar çatıştı: 86 ölü
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum