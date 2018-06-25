Mersin'de üzerine demir kapı düştüğü iddia edilen çocuk öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde üzerine demir kapı düştüğü iddia edilen kız çocuğu öldü.

Alınan bilgiye göre, Bahçe Mahallesi 530. Sokak üzerinde bir arsada çalışma yapan kepçe operatörü H.B'nin arsadan sökmüş olduğu demir kapının, 9 yaşındaki Zeynep Cangir'in üzerine düştüğü öne sürüldü.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kepçe operatörü H.B, ekiplerce gözaltına alındı.

