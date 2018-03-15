Mersin'de yangın

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Saray Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Konfeksiyon, züccaciye ve beyaz eşya satılan dükkanın alt katında çıkan yangına, yaklaşık 50 kişilik itfaiye ekibi 13 araç ile müdahale etti.
Depo olarak kullanıldığı belirlenen kattaki karton kolilerin yandığı öğrenildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında, dumandan etkilenen bazı itfaiyecilere olay yerine çağrılan ambulansta sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!
Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Suudi Arabistan'dan savaş çıkartacak İran çıkışı!
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!
Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum