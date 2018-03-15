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Mersin'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:35 | Son Güncelleme

Mezitli ilçesindeki bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Dumandan etkilenen bazı itfaiyecilere, olay yerine çağrılan ambulansta müdahalede bulunuldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Saray Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Konfeksiyon, züccaciye ve beyaz eşya satılan dükkanın alt katında çıkan yangına, yaklaşık 50 kişilik itfaiye ekibi 13 araç ile müdahale etti.

Depo olarak kullanıldığı belirlenen kattaki karton kolilerin yandığı öğrenildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında, dumandan etkilenen bazı itfaiyecilere olay yerine çağrılan ambulansta sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Mersin Mezitli yangın

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