Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda yasa dışı bahisten kazanılan para akışını yönettiği ileri sürülen 6 zanlıyı, ATM'lerde işlem yaparken yakaladı.

Soruşturma kapsamında WhatsApp üzerinden kurulan gruplara kendilerini "Brad Pitt, Jamse Bond Efsane ve Çingene" gibi isimlerle kaydettiği belirlenen 2'si kadın 13 şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda bankamatik ve kredi kartları, cep telefonları, bilgisayar ve 63 bin 920 lira para ele geçirildi.

Şüphelilerin özellikle üniversite öğrencilerine para vererek kandırdıkları ve bankalardan hesap açtırarak ATM'lerden örgütün yasa dışı kazandığı paraları çekmek için kullandıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen ve yurt dışında bulunduğu belirlenen S.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.