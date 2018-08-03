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Mersin'de yavru kaplumbağalar denizle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 14:59 | Son Güncelleme

Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilindeki yuvalarında yumurtadan çıkan deniz kaplumbağaları denizle buluşmaya başladı - Prof. Dr. Serap Ergene: - "Kazanlı'da şu ana kadar 500'ün üzerinde yuvadan çıkış tespit edildi. Davultepe'de 127, Alata'da 178, Anamur'da da sayı oldukça yüksek"

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde yuvadan çıkan deniz kaplumbağaları denizle buluştu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene ve beraberindeki Mezitli Belediyesi Kent Konseyi üyeleri, yavru çıkışlarının beklendiği Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahiline geldi.

Burada yavru çıkışlarını gözlemleyenler, kaplumbağaların denize ulaşma çabalarına tanıklık etti.

Prof. Dr. Ergene, yavru çıkışlarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağaları üremesinin haziranda başladığını, ekim ayının başına kadar da devam ettiğini söyledi.

Anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtaların 2 ay sonra çıkmaya başladığını anlatan Ergene, Enstitüsü Müdürlüğü sahilinde 2 bin civarında yavrunun yuvadan çıkarak denizle buluştuğunu dile getirdi.

Ergene, Mersin'de iki tür deniz kaplumbağası türü olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Bunlardan biri caretta caretta, diğeri ise chelonia mydas. Her iki kaplumbağa türü oldukça uysal hayvanlar. Bu alanlarda en önemli özellik de her 2 deniz kaplumbağasının bu kumsallara yuva yapıyor olmasıdır. Türkiye'de toplam 21 üreme alanı var ve bunlardan 5'i Mersin'de bulunuyor. Bunlar, Kazanlı, Davultepe, Alata Araştırma, Göksu Deltası ve Anamur. Buralarda çıkışlar gayet iyi durumda. Kazanlı'da şu ana kadar 500'ün üzerinde yuvadan çıkış tespit edildi. Davultepe'de 127, Alata'da 178, Anamur ve Göksu Deltası'nda da sayı oldukça yüksek. Bu rakamların eylül ayının sonuna kadar artması bekleniyor."

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Mersin yavru yavru deniz kaplumbağası

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