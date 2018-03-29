Mersin’de ’yerel dinamikler ve yerel yönetimler’ paneli

Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEYAM) tarafından, ’yerel dinamikler ve yerel yönetimler’ konulu panel düzenlendi.

Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsü’ndeki panele, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, genel sekreter, dekanlar, daire başkanları, öğretim üyeleri, siyasi parti ve sektör temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

KEYAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özer’in moderatörlüğünü yaptığı panelin konuşmacıları ise MTSO Meclis Başkanı Mahmut Arslan, MESİAD Başkanlar Kurulu Başkanı Mustafa Güler, GİŞKAD Kurucu Başkanı Cavidan Demirağ ve MÜSİAD Mersin Şube Başkan Yardımcısı Hatice Gökçen Küçükçelebi oldu.

Programın açılışında konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Ali Özveren, Toros Üniversitesi’nin asli görevlerinden bir tanesinin de kentin sorunlarına çözüm üretme konusunda kent dinamikleriyle, sivil toplum örgütleriyle bütünleşmek, onların görüşlerini açığa çıkarmak ve bu yolda bir rekabet ortamı hazırlamak olduğunu söyledi. Mersin’in şu anda bulunduğu şartlar ve imkanların, hak ettiğinden çok daha düşük seviyelerde olduğunu savunan Özveren, "Mersin’in ekonomik dinamiklerinde belirleyici olan kurumlar ve şahısların ne yaptıkları, ne yapmak istedikleri ve bundan sonra Mersin’in gelişmesi ile ilgili düşüncelerini gençlerle paylaşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitemizin en önemli bölümlerinden bir tanesi olarak üzerine düşen görevi layığıyla yerine getiriyor. Bu konuda merkezimizin gayretlerini takdirle karşılıyorum ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KEYAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özer ise kentin temel dinamiklerinin yatırım yapan, hizmet üreten kesim ve üniversiteler ile eğitim kurumları ve kentli nüfus olduğunu belirterek, "Bir kentin en değerli yönü o kentin yönetim potansiyelinin ortaya çıkmasıdır. Yani bir kent kendini yönetecek en iyi insanları buluyorsa o kent daima başarılıdır, ileri gider ve kazançlıdır. Biz KEYAM olarak çorbada tuzumuzun olması amacıyla bu faaliyetlerle kente ve bilime katkıda bulunuyoruz hem de öğrencilerimize bu vizyonu vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

’Yerel dinamikler ve yerel yönetimler’ konusunda ilk sözü alan MTSO Meclis Başkanı Mahmut Arslan, “Bir bölgedeki gelişme ve kalkınmadaki en temel unsur yerel dinamikler ve kanaat önderleridir. Kanaat önderlerine sahip çıkmayan kent sanayide ve ihracatta her zaman geriler” şeklinde konuştu.

Belediyelerin halka en yakın hizmet birimleri olduğunu belirten MESİAD Başkanlar Kurulu Başkanı Mustafa Güler, “Belediyeler yurttaş devlet ilişkilerinde ilk basamak

hizmet alanları olup, devletin yurttaşlarına açılan penceredir. Belediyeler hizmetinde iktidarında ilk kapılarıdır. Bunun içindir ki, iktidara giden yol yerel yönetimlerden geçer. Yerel yönetimlerde başarılı olamayanların iktidara gitme şansı yoktur" dedi.

MÜSİAD Başkan Yardımcısı Hatice Gökçen Küçükçelebi ise MÜSİAD’ın yerel yönetimlerden beklentileri konusuna değindi. Bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesinde merkezi yönetim artık tek aktör olmadığının altını çizen Küçükçelebi, “Yetkilerin ve sorumlulukların paylaşılmasında yeni aktörlere ihtiyaç duyulmaktadır ve bunların başında yerel yönetimler gelmektedir. Yerel yönetimler teknik olarak bölgesel kalkınmanın esas aktörleridir. Yerel yetkililer ise giderek artan bir şekilde yerel ekonomik kalkınmaya öncülük etmektedir” diye konuştu.